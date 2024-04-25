《淚之女王》的女主角原本是IU？後來編劇才找了金智媛，網友：洪海仁無條件是金智媛

朴智恩編劇曾寫過《賢內助女王》、《小媳婦女王》、《來自星星的你》、《製作人們》、《藍色海洋的傳說》和《愛的迫降》等作品而聞名。

因此，有不少劇迷都相當期待他的下一部作品。據韓媒報導，2022年4月，朴智恩編劇在準備講述財閥家庭故事的新作時，最先將 IU（李知恩）列入候選名單。但最後 IU 拒絕了，當時經紀公司EDAM娛樂表示：「雖然收到朴智恩編劇的下一部作品提案，但是已經鄭重拒絕了。」



之後朴智恩編劇在尋找飾演《淚之女王》「洪海仁」的演員時找到金智媛，金智媛也完美詮釋這個有點傲嬌但又可愛的財閥三世，更迎來2010年出道後的最高全盛期。



消息再次曝光後，也讓網友紛紛表示：「想象不到不是金智媛的洪海仁」、「IU 演的話應該也會有她的風格，但是洪海仁這個角色好像更適合金智媛」、「IU 的話感覺會和《德魯納酒店》差不多」、「兩位感覺都挑選了適合的作品」、「洪海仁無條件是金智媛」、「期待本週的大結局」等等。



而 IU 接下來也會有新劇，與朴寶劍搭擋的《您辛苦了》已經在去年12月殺青，該劇以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛順（IU 飾）和關植（朴寶劍 飾）一生的故事。是《Signal》、《我的大叔》金元錫導演執導，《三流之路》、《山茶花開時》林尚春編劇執筆，不少劇迷也都相當期待這一部！



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