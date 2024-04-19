10年老粉吐槽「該減肥了」，Super Junior厲旭的回應太傷人？韓網一面倒支持：罵得真爽

Super Junior出道19年深受歌迷的喜愛，不過最近有粉絲分享了自己和成員厲旭之間的對話截圖，並表示「他說話好傷人」。

粉絲給厲旭留言稱：「厲旭啊，減肥吧，談了戀愛現在連身材都不做管理了嗎？那為什麼要賺粉絲錢啊……乾脆退出算了，和你女朋友一起經營咖啡店吧，作為10年的粉絲太寒心了。 」

看到留言的厲旭毫不猶豫地直接回嗆（懟）過去，稱：「我真是寒心啊，我也對你很寒心，居然喜歡了我10年，可怕，那10年裡你喜歡的並不我，而是喜歡某個人的你自己，真心建議你看看自己。還有，我不是因為你而賺錢，而是我因為努力才賺到錢，是你想像不到的努力所帶來的時間，也是我的路。別亂說。還有，不要傷害他人，太浪費能量了，也不要去愛任何人，永遠一個人活著吧，也不要傷害任何人……」



粉絲將對話截圖發佈在了韓網上，引爆廣大網友和粉絲的討論，大部份人都支持厲旭，表示：「別以為自己是粉絲就可以冠冕堂皇的PUA愛豆」、「能吐槽這種腦殘粉的愛豆真的很稀缺」、「因為這人根本不是粉絲，厲旭才罵回去」、「 如果真的是追星族的話根本不可能說出這種話，代入一下你自己的追星經歷，怎麼可能和這人是一樣的思維，正常人看到這種評論都會生氣吧」、「10年的老粉根本罵不出這種話」、「他也沒求著你花錢啊，你是自己願意花錢啊」、「厲旭這種資歷的愛豆確實可以說這種話，他從沒有不好好跳舞或歌唱的很爛」等。

也有部份網友抨擊厲旭，表示：「如果他這麼和我說話，我絕對脫粉」、「沒有粉絲買單的話你怎麼賺錢？」、「粉絲確實很無理，但厲旭的處理方式也很一般，是因為有認可你努力的粉絲，你才能賺錢啊」、「10年的老粉讓他身材管理一下也要被說，真慘」等。

事情持續發酵後，厲旭本人也注意到了相關事情。並在IG上公開了當時的對話截圖，不僅有他和當時粉絲的對話，更有另外的網友嗆聲留言，對方說道：「哇，你真的以為錢是你靠自己的能力賺來的嗎？想一想SJ粉絲，好好說話吧，看來你是無話可說了，哈哈哈哈哈哈，厲旭啊，該醒醒了，你還沒到那個級別，不是你靠能力就能賺錢的級別。」 厲旭先是通過IG即使分享反嗆「你是誰啊？為什麼突然說什麼級別啊？我從來沒有不清醒的時候，求你別再寫惡評了，大家都能看到。」



接著厲旭又發長文反駁：「我也不知道要不要解釋，就是有人隨意判斷我我不珍惜粉絲。為什麼要把我所說的『不是因為你賺到錢，而是因我努力才賺到錢』中的『你』看作粉絲呢？（你們口中的）托粉絲的福，才賺到的錢全說是自己賺的、粉絲好可憐，換作是我的話肯定會受傷，罵我的人是不是都覺得粉絲為我花了錢就可以隨心所欲地寫惡評、傷害我？這難道不是PUA嗎？我為什麼不能在受到傷害後就反擊呢？藝人不是人嗎？受傷了也要忍著嗎？這樣的話以後只會剩下AI藝人。我不認為那些『我花了錢我就可以隨意惡評、辱罵』的黑粉是我的粉絲。我不是因為你才賺到錢，而是因為有那些和我一起氣憤罵人的人、為我加油的人，這些才是我的真粉絲。他們是一群值得信賴，存在在我的過去和未來的珍貴的人們。希望你能明白在看不到的地方隨意說出口的那些文字最終在未來會招致讓你後悔的事情。」



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