10年老粉吐槽「该减肥了」，Super Junior厉旭的回应太伤人？韩网一面倒支持：骂得真爽

Super Junior出道19年深受歌迷的喜爱，不过最近有粉丝分享了自己和成员厉旭之间的对话截图，并表示「他说话好伤人」。

粉丝给厉旭留言称：「厉旭啊，减肥吧，谈了恋爱现在连身材都不做管理了吗？那为什么要赚粉丝钱啊……干脆退出算了，和你女朋友一起经营咖啡店吧，作为10年的粉丝太寒心了。 」

看到留言的厉旭毫不犹豫地直接回呛（怼）过去，称：「我真是寒心啊，我也对你很寒心，居然喜欢了我10年，可怕，那10年里你喜欢的并不我，而是喜欢某个人的你自己，真心建议你看看自己。还有，我不是因为你而赚钱，而是我因为努力才赚到钱，是你想像不到的努力所带来的时间，也是我的路。别乱说。还有，不要伤害他人，太浪费能量了，也不要去爱任何人，永远一个人活著吧，也不要伤害任何人……」



粉丝将对话截图发布在了韩网上，引爆广大网友和粉丝的讨论，大部份人都支持厉旭，表示：「别以为自己是粉丝就可以冠冕堂皇的PUA爱豆」、「能吐槽这种脑残粉的爱豆真的很稀缺」、「因为这人根本不是粉丝，厉旭才骂回去」、「 如果真的是追星族的话根本不可能说出这种话，代入一下你自己的追星经历，怎么可能和这人是一样的思维，正常人看到这种评论都会生气吧」、「10年的老粉根本骂不出这种话」、「他也没求著你花钱啊，你是自己愿意花钱啊」、「厉旭这种资历的爱豆确实可以说这种话，他从没有不好好跳舞或歌唱的很烂」等。

也有部份网友抨击厉旭，表示：「如果他这么和我说话，我绝对脱粉」、「没有粉丝买单的话你怎么赚钱？」、「粉丝确实很无理，但厉旭的处理方式也很一般，是因为有认可你努力的粉丝，你才能赚钱啊」、「10年的老粉让他身材管理一下也要被说，真惨」等。

事情持续发酵后，厉旭本人也注意到了相关事情。并在IG上公开了当时的对话截图，不仅有他和当时粉丝的对话，更有另外的网友呛声留言，对方说道：「哇，你真的以为钱是你靠自己的能力赚来的吗？想一想SJ粉丝，好好说话吧，看来你是无话可说了，哈哈哈哈哈哈，厉旭啊，该醒醒了，你还没到那个级别，不是你靠能力就能赚钱的级别。」 厉旭先是通过IG即使分享反呛「你是谁啊？为什么突然说什么级别啊？我从来没有不清醒的时候，求你别再写恶评了，大家都能看到。」



接著厉旭又发长文反驳：「我也不知道要不要解释，就是有人随意判断我我不珍惜粉丝。为什么要把我所说的『不是因为你赚到钱，而是因我努力才赚到钱』中的『你』看作粉丝呢？（你们口中的）托粉丝的福，才赚到的钱全说是自己赚的、粉丝好可怜，换作是我的话肯定会受伤，骂我的人是不是都觉得粉丝为我花了钱就可以随心所欲地写恶评、伤害我？这难道不是PUA吗？我为什么不能在受到伤害后就反击呢？艺人不是人吗？受伤了也要忍著吗？这样的话以后只会剩下AI艺人。我不认为那些『我花了钱我就可以随意恶评、辱骂』的黑粉是我的粉丝。我不是因为你才赚到钱，而是因为有那些和我一起气愤骂人的人、为我加油的人，这些才是我的真粉丝。他们是一群值得信赖，存在在我的过去和未来的珍贵的人们。希望你能明白在看不到的地方随意说出口的那些文字最终在未来会招致让你后悔的事情。」



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