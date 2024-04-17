【韓網熱門】《淚之女王》金秀賢→朴成焄轉換戲的拍攝方法

有一場戲女主搞不清面前的人是白賢祐還是尹殷盛，很多人以為是後期剪輯，其實是金秀賢和朴成焄躲在樹後看準時機走出來，「一針一線的家庭手工產品」kkk

變成了金秀賢和朴成焄的忍笑challenge kkkk



韓國網友評論：

1. 究竟怎麼做到不笑場kkk

2. 配合好完美啊，看劇時還想現在剪輯技術這麼好嗎kkk

3. 看的時候感覺這一幕超驚豔，沒想到拍的時候這麼好笑kkkk

4. 非常復古的拍攝手法kkkk

5. 果然比起後製還是真人實拍又快又簡單又便宜

6. 好像《愛上變身情人》也是這樣拍的耶

7. 原來「尹殷盛跑一跑向後轉身變成白賢祐」是金秀賢的idea啊，不愧是演技匠人...

8. 太好笑了kkk確實，比CG自然多了

9. 後製更麻煩，光線、色調、位置全都要對準才行，這樣一來既省時間又省經費

10. 看完這個再回去看正片，會忍不住想到兩個人在樹後傳接棒，連正片都變好笑了kkkk

11. 一定要看影片！金秀賢朴成焄和金熙元導演一直在咯咯笑，好像三個少女kkkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3187277931

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