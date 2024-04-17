【韩网热门】《泪之女王》金秀贤→朴成焄转换戏的拍摄方法
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【韩网热门】《泪之女王》金秀贤→朴成焄转换戏的拍摄方法

韩剧   2024年4月17日   星期三13:46   Sani  

（封面图源：FB@tvNDrama）

有一场戏女主搞不清面前的人是白贤佑还是尹殷盛，很多人以为是后期剪辑，其实是金秀贤和朴成焄躲在树后看准时机走出来，「一针一线的家庭手工产品」kkk

（图源：Netflix@《泪之女王》截图）

变成了金秀贤和朴成焄的忍笑challenge kkkk
（图源：tvN《泪之女王》拍摄花絮截图）

韩国网友评论：
1. 究竟怎么做到不笑场kkk
2. 配合好完美啊，看剧时还想现在剪辑技术这么好吗kkk
3. 看的时候感觉这一幕超惊艳，没想到拍的时候这么好笑kkkk
4. 非常复古的拍摄手法kkkk
5. 果然比起后制还是真人实拍又快又简单又便宜
6. 好像《爱上变身情人》也是这样拍的耶
7. 原来「尹殷盛跑一跑向后转身变成白贤佑」是金秀贤的idea啊，不愧是演技匠人...
8. 太好笑了kkk确实，比CG自然多了
9. 后制更麻烦，光线、色调、位置全都要对准才行，这样一来既省时间又省经费
10. 看完这个再回去看正片，会忍不住想到两个人在树后传接棒，连正片都变好笑了kkkk
11. 一定要看影片！金秀贤朴成焄和金熙元导演一直在咯咯笑，好像三个少女kkkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3187277931

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