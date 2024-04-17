《背著善宰跑》迷妹金惠奫穿越時空救偶像！邊佑錫首次擔任男主角，誓做「浪漫喜劇天才」

提到漫改韓劇，相信劇迷都會想起「漫改小公主」金惠奫！由她和邊佑錫主演的全新漫改愛情劇《背著善宰跑》上周首播收視理想，劇中金惠奫化身追星迷妹，為了拯救世一偶像邊佑錫回到過去，帶來不少搞笑經歷！

改編自人氣網絡小說及漫畫《明天的第一》，韓劇《背著善宰跑》講述韓國頂流男星柳善宰（邊佑錫 飾）出道以來紅遍半邊天，但是繁忙的演藝生活讓他疲憊不堪，最終他遺憾結束生命；善宰的狂熱粉絲任率（金惠奫 飾）偶然回到15年前更遇上高中時期的善宰，為了阻止未來的悲劇發生，任率決定孤軍奮戰，二人由此寫下一段奇幻的愛情故事。



金惠奫了解粉絲心情

入行七年，邊佑錫飾演過不少次男二，如《青春紀錄》袁楷效、《花黨：朝鮮婚姻介紹所》金到晙等，奠定了穩紮的演藝根基；今年他在《背著善宰跑》首次擔任男主角，他也表達了嘗試轉型的決心：「去年在《大力女子姜南順》飾演反派後，我便很想挑戰浪漫喜劇，就在那時，『善宰』找到了我。」他更笑言希望透過劇集，贏得「浪漫喜劇天才邊佑錫」的封號！劇中，飾演迷妹任率的金惠奫則表示，終於能夠體會粉絲心情：「透過這部作品，我第一次感受到這份感情，所以我一邊表演，一邊想起粉絲給我寫信、以及我們見面時的畫面。」



邊佑錫終極校服造型？

早前《背著善宰跑》製作組曾透露，金惠奫和邊佑錫上演的浪漫戲碼將是新劇的一大看點，二人不約而同大讚對方個性溫和，相處非常自在，邊佑錫更表示和惠奫有個共通點，就是右邊臉頰都有酒窩！由於二人曾演出不少學生角色，現年32歲的邊佑錫笑言：「我以為之前的作品是我最後一次穿上校服⋯⋯今次可能真的是最後一次了，雖然『善宰』穿著校服，但我會一路演到大學生、直至34歲的各種面貌。」



全新穿越愛情韓劇《背著善宰跑》逢星期一、二晚上在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看 Viu Original原創劇《7人的復活》、《夜限照相館》、《抓住你的衣領》、《世子消失了》和《美女與純情男》，免費煲盡話題韓劇。

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