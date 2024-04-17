《背著善宰跑》迷妹金惠奫穿越时空救偶像！边佑锡首次担任男主角，誓做「浪漫喜剧天才」

提到漫改韩剧，相信剧迷都会想起「漫改小公主」金惠奫！由她和边佑锡主演的全新漫改爱情剧《背著善宰跑》上周首播收视理想，剧中金惠奫化身追星迷妹，为了拯救世一偶像边佑锡回到过去，带来不少搞笑经历！

改编自人气网络小说及漫画《明天的第一》，韩剧《背著善宰跑》讲述韩国顶流男星柳善宰（边佑锡 饰）出道以来红遍半边天，但是繁忙的演艺生活让他疲惫不堪，最终他遗憾结束生命；善宰的狂热粉丝任率（金惠奫 饰）偶然回到15年前更遇上高中时期的善宰，为了阻止未来的悲剧发生，任率决定孤军奋战，二人由此写下一段奇幻的爱情故事。



金惠奫了解粉丝心情

入行七年，边佑锡饰演过不少次男二，如《青春纪录》袁楷效、《花党：朝鲜婚姻介绍所》金到晙等，奠定了稳扎的演艺根基；今年他在《背著善宰跑》首次担任男主角，他也表达了尝试转型的决心：「去年在《大力女子姜南顺》饰演反派后，我便很想挑战浪漫喜剧，就在那时，『善宰』找到了我。」他更笑言希望透过剧集，赢得「浪漫喜剧天才边佑锡」的封号！剧中，饰演迷妹任率的金惠奫则表示，终於能够体会粉丝心情：「透过这部作品，我第一次感受到这份感情，所以我一边表演，一边想起粉丝给我写信、以及我们见面时的画面。」



边佑锡终极校服造型？

早前《背著善宰跑》制作组曾透露，金惠奫和边佑锡上演的浪漫戏码将是新剧的一大看点，二人不约而同大赞对方个性温和，相处非常自在，边佑锡更表示和惠奫有个共通点，就是右边脸颊都有酒窝！由於二人曾演出不少学生角色，现年32岁的边佑锡笑言：「我以为之前的作品是我最后一次穿上校服⋯⋯今次可能真的是最后一次了，虽然『善宰』穿著校服，但我会一路演到大学生、直至34岁的各种面貌。」



全新穿越爱情韩剧《背著善宰跑》逢星期一、二晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看 Viu Original原创剧《7人的复活》、《夜限照相馆》、《抓住你的衣领》、《世子消失了》和《美女与纯情男》，免费煲尽话题韩剧。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻