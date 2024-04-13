【雷】《背著善宰跑》年度純愛黑馬！粉絲因偶像一句話改變人生，這一次換她穿越拯救本命！（EP.1-2）

tvN最新月火劇《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。

本週開播後一片好評，很多人表示好久沒看到這樣輕鬆、純粹、感動的青春故事，有望成為年度純愛黑馬！



*以下包含第1、2集關鍵內容！



EP.1

2009年，少女任率（金惠奫 飾）因事故癱瘓失去生存意志，這時接到新出道樂隊Eclipse打來的隨機電話，主唱柳善宰（邊佑錫 飾）告訴她即便只是活下去也會有人感激，請她不要放棄自己。 任率受到感動和鼓舞，從此成為善宰忠實粉絲。



2022年末，任率不慎遺失Eclipse演唱會門票又遭遇一連串倒楣事件，下雪的深夜獨自在橋上無助哭泣。 善宰坐車經過，停下來給她雨傘，任率則開心地給他一罐他最喜歡的薄荷糖。



任率以為這是追星最幸福的一天，不料竟在午夜看到善宰墜入酒店泳池去世的新聞。任率無法相信曾經鼓勵她活下去的偶像換憂鬱症而自盡，慌忙出門後被人撞掉了拍賣來的善宰腕錶。 任率爬入河裡尋找腕錶，一道白光後，竟在高中教室醒來。



任率以為在做夢，立即跑到善宰高中哭著告白、心疼說抱歉都不知他有多辛苦，還抱住他說要一起活下去。 善宰被這怪人嚇到，趕忙叫計程車回家。 巧的是，善宰左肩有傷，任率的告白歪打正著給了他安慰。





EP.2

任率發現自己穿越回2008年，當時她的腿還沒有出事，善宰即將因傷在比賽中退役。 任率想阻止善宰參賽，但每當「劇透」未來周圍時間就會停止，任率只能用其他行動進行阻止。

任率發現善宰訓練的體育館外飄來煙味，出去制止時遇到學校樂隊貝斯手金太成（宋建熙 飾）。 其實金太成是任率的初代本命，前一天剛剛告白失敗。 但穿越回來的任率變得很不一樣，令金太成產生好感。





善宰的競爭對手半夜潛入體育館偷善宰的訓練服，被任率發現並制止。 善宰誤以為小偷是任率，追逐間一起掉落水中，對任率的屢次干擾表達不滿。

重點來了！第二集結尾講述了善宰視角，原來兩人的感情是雙向奔赴！善宰剛搬來時就對任率一見鐘情，喜歡薄荷糖也是因為任率送給他，還曾為了多看任率幾眼而假裝租DVD（害慘老爸XD）。 原本的時間線裡任率一直沒留意到他，善宰只是在心裡默默喜歡，直到穿越回來的任率主動告白，善宰表面高冷內心狂喜，時時關註和照顧任率。





時間回到善宰墜亡的酒店房間，桌上多了一張兩人的合照。 （所以任率的穿越真的改變了歷史！拜託編劇讓她成功救到善宰吧！）

下集預告裡，善宰打算在比賽摘得金牌就對任率告白，但似乎被太成搶先一步... 第3集將在下週一更新，香港觀眾可在黃VIU煲劇平台同步追看！



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