【雷】《背著善宰跑》年度纯爱黑马！粉丝因偶像一句话改变人生，这一次换她穿越拯救本命！（EP.1-2）

tvN最新月火剧《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。

本周开播后一片好评，很多人表示好久没看到这样轻松、纯粹、感动的青春故事，有望成为年度纯爱黑马！



*以下包含第1、2集关键内容！



EP.1

2009年，少女任率（金惠奫 饰）因事故瘫痪失去生存意志，这时接到新出道乐队Eclipse打来的随机电话，主唱柳善宰（边佑锡 饰）告诉她即便只是活下去也会有人感激，请她不要放弃自己。 任率受到感动和鼓舞，从此成为善宰忠实粉丝。



2022年末，任率不慎遗失Eclipse演唱会门票又遭遇一连串倒楣事件，下雪的深夜独自在桥上无助哭泣。 善宰坐车经过，停下来给她雨伞，任率则开心地给他一罐他最喜欢的薄荷糖。



任率以为这是追星最幸福的一天，不料竟在午夜看到善宰坠入酒店泳池去世的新闻。任率无法相信曾经鼓励她活下去的偶像换忧郁症而自尽，慌忙出门后被人撞掉了拍卖来的善宰腕表。 任率爬入河里寻找腕表，一道白光后，竟在高中教室醒来。



任率以为在做梦，立即跑到善宰高中哭著告白、心疼说抱歉都不知他有多辛苦，还抱住他说要一起活下去。 善宰被这怪人吓到，赶忙叫计程车回家。 巧的是，善宰左肩有伤，任率的告白歪打正著给了他安慰。





EP.2

任率发现自己穿越回2008年，当时她的腿还没有出事，善宰即将因伤在比赛中退役。 任率想阻止善宰参赛，但每当「剧透」未来周围时间就会停止，任率只能用其他行动进行阻止。

任率发现善宰训练的体育馆外飘来烟味，出去制止时遇到学校乐队贝斯手金太成（宋建熙 饰）。 其实金太成是任率的初代本命，前一天刚刚告白失败。 但穿越回来的任率变得很不一样，令金太成产生好感。





善宰的竞争对手半夜潜入体育馆偷善宰的训练服，被任率发现并制止。 善宰误以为小偷是任率，追逐间一起掉落水中，对任率的屡次干扰表达不满。

重点来了！第二集结尾讲述了善宰视角，原来两人的感情是双向奔赴！善宰刚搬来时就对任率一见钟情，喜欢薄荷糖也是因为任率送给他，还曾为了多看任率几眼而假装租DVD（害惨老爸XD）。 原本的时间线里任率一直没留意到他，善宰只是在心里默默喜欢，直到穿越回来的任率主动告白，善宰表面高冷内心狂喜，时时关注和照顾任率。





时间回到善宰坠亡的酒店房间，桌上多了一张两人的合照。 （所以任率的穿越真的改变了历史！拜托编剧让她成功救到善宰吧！）

下集预告里，善宰打算在比赛摘得金牌就对任率告白，但似乎被太成抢先一步... 第3集将在下周一更新，香港观众可在黄VIU煲剧平台同步追看！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻