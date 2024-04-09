Key&珉豪確定與SM續約，SHINee 5月有望完整體開演唱會！

出道逢16週年的二代人氣男團SHINee，四成員與老東家SM的合約到期，泰民與溫流陸續確認有了新公司，而Key與珉豪今天也由SM娛樂宣布續約。

據SM所言，Key與珉豪表示：「SM是SHINee從一開始到現在所有瞬間都在一起的地方。因為有長期合作的工作人員們，才有現在的我們。」因此決定持續和SM合作、繼續多元發展，且感謝信任且支持的粉絲們。



SM則表示能和Key與珉豪延續珍貴的緣分，未來無論是在他們SHINee團體活動或是他們各自的Solo活動，都會給予全力的支持。

SHINee‎泰民轉往Big Planet Made娛樂（簡稱BPM），溫流轉往GRIFFIN娛樂‎，Key與珉豪續留SM，如今四成員在經紀合約上總算都有了確切著落。



另外，據‎《news1》稍早報導‎，SHINee 5月將舉行「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」安可場演唱會，將會是四人完整體，因病暫停活動的溫流會加入！



順帶一提，昨（8）日是逝世成員鐘鉉34歲冥誕，SHINee官方社交帳號一如往常0時一到發文替鐘鉉慶生，珉豪IG發了過往一起替鐘鉉慶生時砸蛋糕在他臉上的場面說：「永遠不會忘記。」Key發了合照表達對鐘鉉的愛。



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