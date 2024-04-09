Key&珉豪确定与SM续约，SHINee 5月有望完整体开演唱会！

出道逢16周年的二代人气男团SHINee，四成员与老东家SM的合约到期，泰民与温流陆续确认有了新公司，而Key与珉豪今天也由SM娱乐宣布续约。

据SM所言，Key与珉豪表示：「SM是SHINee从一开始到现在所有瞬间都在一起的地方。因为有长期合作的工作人员们，才有现在的我们。」因此决定持续和SM合作、继续多元发展，且感谢信任且支持的粉丝们。



SM则表示能和Key与珉豪延续珍贵的缘分，未来无论是在他们SHINee团体活动或是他们各自的Solo活动，都会给予全力的支持。

SHINee‎泰民转往Big Planet Made娱乐（简称BPM），温流转往GRIFFIN娱乐‎，Key与珉豪续留SM，如今四成员在经纪合约上总算都有了确切著落。



另外，据‎《news1》稍早报导‎，SHINee 5月将举行「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」安可场演唱会，将会是四人完整体，因病暂停活动的温流会加入！



顺带一提，昨（8）日是逝世成员钟铉34岁冥诞，SHINee官方社交帐号一如往常0时一到发文替钟铉庆生，珉豪IG发了过往一起替钟铉庆生时砸蛋糕在他脸上的场面说：「永远不会忘记。」Key发了合照表达对钟铉的爱。



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