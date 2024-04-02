这对影帝影后竟没合作过！孙艺真产后首部作品有望和李炳宪搭档，导演还是朴赞郁

今（2）有媒体取得消息，两名顶级演员李炳宪与孙艺真将合作名导朴赞郁新作。

根据‎《每日体育》报导‎，李炳宪和孙艺真最近收到了朴赞郁导演新作邀约后决定接演。是李炳宪时隔20年再次与朴赞郁合作，两人2000年曾合作过《共同警戒区JSA》（JSA安全地带），2004年又合作《三更2》，而孙艺真是首次和朴赞郁合作。

除了首次和朴赞郁合作，这也是孙艺真首次和李炳宪携手，是孙艺真与玄彬婚后且诞下一子后的复出之作（上一次出演作品已是2022年3月终映的电视剧《三十九》），是继《极智对决》后时隔6年再拍电影。

李炳宪可以说是拿奖拿到手软的影帝，孙艺真也曾获封影后，朴赞郁更是响誉国际的大导演，三人组合已广受大众期待，相信绝对是传奇之作。

▼李炳宪，以《双面君主》（光海，成为王的男人）、《看见恶魔》、《南山的部长们》等作品数度封帝甚至横扫各大奖项



▼孙艺真曾以《末代公主》封后



▼朴赞郁，导过《原罪犯》、《下女的诱惑》、《分手的决心》等名作。



消息传开后，李炳宪透过经纪公司回应「积极讨论中」，按韩国演艺圈惯例八九不离十，孙艺真方面则较保守仅证实收到邀约。

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