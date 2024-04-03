NewJeans台湾拍摄被指耍大牌，不仅封路还查路人手机！ADOR：网传并非事实！最后竟是台湾方代替道歉

NewJeans日前在台湾拍摄，原本是一件美事，却没想到传出「耍大牌」风波。

据台媒「ETtoday」和台湾PTT论坛称，NewJeans在台湾某道路上拍摄时不仅没有提前递交申请，更有工作人员拦路、查路人手机。 据目睹拍摄现场的网友透露：「在附近停好车走下来就看到三台保母车想看下车的是谁，就被工作人员大声的说请离开不要拍照，后来就有看到住附近的欧巴桑路过拍照，工作人员就去检查手机，欧巴桑也乖乖给他看，对话内容是什么我不知道，我只有看到这个行为」。 同时，网友还表示曾询问工作人员是否有路权，对方也表示没有。



总之事情很快就在台湾各大论坛上传播开来，NewJeans工作人员高傲的态度引发广大本地网友的不满，大家纷纷表示：「怎么可以查手机？」、「难道是黑帮吗」、「比警察的权限还高」、「艺人是什么官职吗？」等。

事情愈演愈烈有韩媒报导了此事，对此NewJeans所属经纪公司ADOR回应：「目前网路上流传的内容并非事实，我司已向台湾市政府、警署申请了路权，在拍摄允许的范围内进行了拍摄。 当时现场的工作人员举著『请不要拍照』的警示牌，但依旧有人在拍照。 在这种情况下，（工作人员）慎重地要求他们删除照片，大家都很配合。 当时拍摄现场完全不存在大声呼叫和无礼的行为。 」



而台湾本次负责接洽NewJeans MV拍摄的「雷宫制作」则对外发表声明致歉，表示：「临演经纪网路招募文不当一事，此为本公司与和本公司签约之演员经纪公司之责任，日后定将留意并提醒遵法办理。而韩国女团及韩方拍摄相关人士对此招募po文一事全然不知情，且有支付合理费用。」

此外，NewJeans将於5月24日携新专辑回归，共收录了包括主打曲《How Sweet》在内共四首歌曲。

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