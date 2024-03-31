朴成焄因《黑暗荣耀》痛失本名：「路人、同事都叫我宰寯，《鱿鱼游戏2》也被当成他」

演员朴成焄近日做客Netflix网综，聊起近期多部备受瞩目的作品《泪之女王》《鱿鱼游戏2》等等，笑言《黑暗荣耀》影响力太强，很多人见到他的第一反应仍是剧中角色「全宰寯」。

朴成焄在《黑暗荣耀》饰演反派「全宰寯」，脾气暴躁脏话连篇，然而讲话又颇为中肯，复杂立体的角色给观众留下深刻印象。



其实朴成焄本人几乎不会骂人，导演希望在编剧给的台词基础上更加丰富一些，他只好在片场请教大家都是如何骂人，一一记录下来背诵表演。



其中路怒症飙骂戏份被韩国配音博主改编成汽车广告，去年小编也有分享过。 朴成焄表示这个影片相当有名，大概有三四十人问过他有没有看XD



「全宰寯」为朴成焄带来知名度，也带来意外影响。 朴成焄透露前不久拍《泪之女王》时，有位路人大叔看到他惊呼：「啊！朴宰寯！」片场工作人员也经常下意识说「宰寯请往旁边一点」，令他感慨彷佛失去了本名。



之前《鱿鱼游戏2》公布新加入演员阵容时，也有网友在Blog表示看到是这串名单：姜河那，任时完，梁东根，全宰寯XD好在朴成焄心态开放，对此感到十分有趣。



目前朴成焄主演的《泪之女王》正在热播，新剧《鱿鱼游戏2》预计今年内公开。



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