韓韶禧1年→IU10年！韓媒評：最短代言人vs最長壽代言人！網友：形象真的很重要

韓娛圈競爭激烈，知名度、人氣越高廣告資源就越好，尤其是燒酒、銀行類廣告更是頂級資源，能當上這兩類的代言人就說明他就是大勢。

沸騰了2週的柳俊烈韓韶禧戀情熱度未減，但韓韶禧手握的燒酒「初飲初樂」廣告和韓國五大銀行之一的NH農協銀行廣告代言全都到期不續約，很難不讓人聯想到這和本次戀情的曝光有關聯。

就在今日（26日），韓國知名燒酒品牌「真露」與已經擔任了10年品牌代言人的IU續約成功，就此IU也成了燒酒廣告界最「長壽」的代言人。 正巧碰上韓韶禧僅代言了1年就未在續約，韓媒將兩人拿來做比較，一個是最長壽代言人，一個則是最短期代言人。

「真露」和IU的和做從2014年開始，2020年燒酒業首次創辦時尚雜誌，2021年雜誌社就和「真露」合作推出了周邊產品，之後IU還為燒酒業第一個快閃店、第一個音樂節月臺，十分敬業地為品牌做宣傳。



而另一邊，3月20日樂天七星方面官宣韓韶禧與燒酒品牌「初飲初樂」的廣告代言人合約已於3月初結束，並未續約，正在尋找下一任代言人中。 去年3月，韓韶禧接棒BLACKPINK成員Jennie成為「初飲初樂」新任代言，當時樂天七星透露是被韓韶禧和網友、粉絲們在SNS上積極互動的一面所感染，才選用她。 然而一年期滿，韓韶禧就被換掉，這還是「初飲初樂」近8年來第一次僅簽約1年就換人，相比李孝利、泫雅、申敏兒、秀智等前幾位代言人，韓韶禧的合約時間相當短。



不少民眾猜測韓韶禧之所以未續約很有可能與她和柳俊烈的戀情有關，戀情曝光後比起受經紀公司管控，她似乎更傾向於直接面對網友，甚至一度與網友有衝突，而這對廣告商來說潛在著危險。

代言了10年的IU與僅代言了1年的韓韶禧，對比兩人韓國網友表示：「不是燒酒業無情，而是廣告業本來就很注重大眾任期和形象，這種缺失自我管理的藝人，要怎麼管啊」、「合約在戀情曝光之前就結束了啊，不過燒酒廣告一般都是3年起，韓韶禧也曾是廣大年輕人心目中的wanna be啊」、「 有那麼多帥哥靚女藝人，沒必要找形象下滑的人代言吧」、「這個世界原本就是能用的就用，無用的就踢開，沒必要說廣告界很冷漠吧，難道對銷售毫無用處，還要繼續用嗎」、「所以說明星的形象非常重要啊」、「一看到韓韶禧就會想起柳俊烈，誰還會用她？」等。

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