韩韶禧1年→IU10年！韩媒评：最短代言人vs最长寿代言人！网友：形象真的很重要

韩娱圈竞争激烈，知名度、人气越高广告资源就越好，尤其是烧酒、银行类广告更是顶级资源，能当上这两类的代言人就说明他就是大势。

沸腾了2周的柳俊烈韩韶禧恋情热度未减，但韩韶禧手握的烧酒「初饮初乐」广告和韩国五大银行之一的NH农协银行广告代言全都到期不续约，很难不让人联想到这和本次恋情的曝光有关联。

就在今日（26日），韩国知名烧酒品牌「真露」与已经担任了10年品牌代言人的IU续约成功，就此IU也成了烧酒广告界最「长寿」的代言人。 正巧碰上韩韶禧仅代言了1年就未在续约，韩媒将两人拿来做比较，一个是最长寿代言人，一个则是最短期代言人。

「真露」和IU的和做从2014年开始，2020年烧酒业首次创办时尚杂志，2021年杂志社就和「真露」合作推出了周边产品，之后IU还为烧酒业第一个快闪店、第一个音乐节月台，十分敬业地为品牌做宣传。



而另一边，3月20日乐天七星方面官宣韩韶禧与烧酒品牌「初饮初乐」的广告代言人合约已於3月初结束，并未续约，正在寻找下一任代言人中。 去年3月，韩韶禧接棒BLACKPINK成员Jennie成为「初饮初乐」新任代言，当时乐天七星透露是被韩韶禧和网友、粉丝们在SNS上积极互动的一面所感染，才选用她。 然而一年期满，韩韶禧就被换掉，这还是「初饮初乐」近8年来第一次仅签约1年就换人，相比李孝利、泫雅、申敏儿、秀智等前几位代言人，韩韶禧的合约时间相当短。



不少民众猜测韩韶禧之所以未续约很有可能与她和柳俊烈的恋情有关，恋情曝光后比起受经纪公司管控，她似乎更倾向於直接面对网友，甚至一度与网友有冲突，而这对广告商来说潜在著危险。

代言了10年的IU与仅代言了1年的韩韶禧，对比两人韩国网友表示：「不是烧酒业无情，而是广告业本来就很注重大众任期和形象，这种缺失自我管理的艺人，要怎么管啊」、「合约在恋情曝光之前就结束了啊，不过烧酒广告一般都是3年起，韩韶禧也曾是广大年轻人心目中的wanna be啊」、「 有那么多帅哥靓女艺人，没必要找形象下滑的人代言吧」、「这个世界原本就是能用的就用，无用的就踢开，没必要说广告界很冷漠吧，难道对销售毫无用处，还要继续用吗」、「所以说明星的形象非常重要啊」、「一看到韩韶禧就会想起柳俊烈，谁还会用她？」等。

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