D.O.都敬秀首次亞洲巡迴見面會來了！《BLOOM》6月初首爾啟航，台北、香港、新加坡都有份

EXO成員D.O.都敬秀今日宣佈舉辦出道以來首次亞洲巡迴粉絲見面會《BLOOM》，依次於首爾、台北、香港、雅加達、東京、名古屋、大阪、曼谷、馬來西亞、馬尼拉、新加坡等地11個城市與粉絲見面。

D.O.今年1月順利舉辦生日紀念見面「都敬秀的簡單生日派對」，當時曾透露稱：「今年將會更加頻繁地與粉絲們見面。 」這番意外發言令現場粉絲們興奮不已，同時也引發了對他全方位活躍的期待。

如同遵守承諾，D.O.今日確定了出道12年來首次單獨亞巡見面會的消息，對他和粉絲都具有獨特意義。



《BLOOM》將於6月8日至9日在首爾、22日在臺北、29日在香港、7月12日在雅加達、18日在東京、19日在名古屋、21日在大阪、8月10日在曼谷、17日在馬來西亞、31日在馬尼拉、9月28日在新加坡依次舉辦，各地票務開放和相關詳細資訊將在稍後逐步公佈。

此外，D.O.去年11月2日與SM娛樂合約期滿不續約，攜手從出道開始合作的經紀人共同創立新公司Campany SooSoo，開始展開獨立活動。 今年3月18日在明星與粉絲交流平台b.stage開通官方主頁，開始招募D.O.官方粉絲會第一期會員。



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