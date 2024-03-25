D.O.都敬秀首次亚洲巡回见面会来了！《BLOOM》6月初首尔启航，台北、香港、新加坡都有份

EXO成员D.O.都敬秀今日宣布举办出道以来首次亚洲巡回粉丝见面会《BLOOM》，依次於首尔、台北、香港、雅加达、东京、名古屋、大阪、曼谷、马来西亚、马尼拉、新加坡等地11个城市与粉丝见面。

D.O.今年1月顺利举办生日纪念见面「都敬秀的简单生日派对」，当时曾透露称：「今年将会更加频繁地与粉丝们见面。 」这番意外发言令现场粉丝们兴奋不已，同时也引发了对他全方位活跃的期待。

如同遵守承诺，D.O.今日确定了出道12年来首次单独亚巡见面会的消息，对他和粉丝都具有独特意义。



《BLOOM》将於6月8日至9日在首尔、22日在台北、29日在香港、7月12日在雅加达、18日在东京、19日在名古屋、21日在大阪、8月10日在曼谷、17日在马来西亚、31日在马尼拉、9月28日在新加坡依次举办，各地票务开放和相关详细资讯将在稍后逐步公布。

此外，D.O.去年11月2日与SM娱乐合约期满不续约，携手从出道开始合作的经纪人共同创立新公司Campany SooSoo，开始展开独立活动。 今年3月18日在明星与粉丝交流平台b.stage开通官方主页，开始招募D.O.官方粉丝会第一期会员。



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