《Workdol》舒華的接班人來了！第二季由搞笑天才NMIXX海嫄主持

《Workdol》為一檔網路綜藝節目，第一季由(G)I-DLE舒華主持，節目宗旨是要身為愛豆的她兼職各行各業，今（20）日JYP娛樂宣布旗下NMIXX隊長海嫄（Haewon、吳海嫄）將接棒第二季主持人。

還記得《Workdol》其中一集美髮廳打工嗎？當集海嫄擔任嘉賓，和舒華兩個人玩人頭玩客人(?)，一搭一唱帶來更多「笑果」，尾聲還和舒華Kuso姜棟元《愛上蛋白質女孩》（狼的誘惑）說：「下次再找我的話，我會很開心。」大家都很期待海嫄能再來啊！稱讚她根本是「為娛樂而生的」，說她天生幽默感真的是一流，如今要繼任《Workdol》第二季主持人了！



其實14日《Workdol》就公開了一支‎短影片‎公布下季主持人是海嫄，網友都很期待呢！《Workdol 2》預計在4月首播，大家再耐心等一下吧！



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