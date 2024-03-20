《Workdol》舒华的接班人来了！第二季由搞笑天才NMIXX海嫄主持

《Workdol》为一档网路综艺节目，第一季由(G)I-DLE舒华主持，节目宗旨是要身为爱豆的她兼职各行各业，今（20）日JYP娱乐宣布旗下NMIXX队长海嫄（Haewon、吴海嫄）将接棒第二季主持人。

还记得《Workdol》其中一集美发厅打工吗？当集海嫄担任嘉宾，和舒华两个人玩人头玩客人(?)，一搭一唱带来更多「笑果」，尾声还和舒华Kuso姜栋元《爱上蛋白质女孩》（狼的诱惑）说：「下次再找我的话，我会很开心。」大家都很期待海嫄能再来啊！称赞她根本是「为娱乐而生的」，说她天生幽默感真的是一流，如今要继任《Workdol》第二季主持人了！



其实14日《Workdol》就公开了一支‎短影片‎公布下季主持人是海嫄，网友都很期待呢！《Workdol 2》预计在4月首播，大家再耐心等一下吧！



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