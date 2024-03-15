柳俊烈和韩韶禧传恋爱传闻！前女友惠利「有意思」贴文引热烈讨论：感觉有什么 VS 可能只是巧合

今日（15日），柳俊烈和韩韶禧因在夏威夷被目击而传出恋爱传闻。

某网友在夏威夷旅行时称「韩国人气演员们正在饭店游泳池旁边玩耍」，并标记柳俊烈主演的《请回答1988》和韩韶禧主演的《无法抗拒的他》等。随后，柳俊烈的经纪公司C-JeS娱乐回应：「柳俊烈确实是爲了拍照而停留在夏威夷，希望大家尊重演员的个人旅行。」韩韶禧的经纪公司9ato娱乐也表示：「韩韶禧确实和亲近的女朋友们一起去夏威夷旅行，除此之外，因爲是私生活，所以很难确认。」



（＊相关新闻：韩韶禧惊爆热恋柳俊烈，在「夏威夷饭店泳池」被目击！双方经纪公司回应了）

虽然双方回避对恋爱传闻真僞，对两人关系的推测也层出不穷。今天，柳俊烈的前女友惠利也在 IG 上传在海外拍摄的照片，并写下「有意思」的字样，虽然没有直接提及柳俊烈和韩韶禧的恋爱传闻，但是上传的时间却意味深长，还有眼尖的网友发现惠利在同天取消关注柳俊烈。



这也在韩网引发热烈讨论，the qoo 留言已经突破900则：「和平时惠利上传的贴文感觉不一样」、「时机不寻常」、「这是在夏威夷吗？但是惠利在演艺界已经不是一两年了，时机真的很奇妙」、「虽然时机绝了，但也有可能只是上传了旅行照片」、「时机和台词确实很火热」、「大家都写什么小说啊」、「这可能意味著旅行很有趣」、「可能是巧合」、「希望不要过度推测」、「嗯....这么突然？」、「嗯，看来有什么东西啊」、「现在我觉得最有趣..」、「一看就是去同一个饭店生气上传的」、「惠利 有话就说吧」等等，



另一方面柳俊烈和惠利通过《请回答1988》结缘，发展爲恋人，在2017年开始公开恋爱，去年11月宣布分手。



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