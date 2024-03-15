SEVENTEEN團綜GOING遊戲中出現的「爆笑帽子刀群舞」意外成為熱門話題！不愧是被歌手耽誤的搞笑藝人XD

有強迫症的人會一瞬間覺得很療癒，沒有強迫症的人會突然忍受不了，不信你點開影片快轉到07:44觀看～。

被粉絲們稱為地球最強團綜的《GOING SEVENTEEN》停更了好長一段時間終於再度更新！人氣男團 SEVENTEEN 的節目組推出了五段特別篇影片，讓粉絲們看了相當滿足！其中，他們在遊戲中的「爆笑帽子刀群舞」意外成為了熱門話題。



先說明一下，遊戲中成員們圍成一圈，跟著拍子傳遞頭上的白帽，最終戴到紅帽的人就輸了～！要接受懲罰（需要完成來自成員幫忙許下的心願）。結果傳遞帽子的片段實在是太搞笑也太整齊了，不愧是以「刀群舞」闖出名堂的 SEVENTEEN。



▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之三] 其他等等：我想看你做這個。（已將影片定位在 07:44 記得開啟中文字幕）



大家看完感覺如何呢？另外四部影片，我也分享在下方，大家可以好好欣賞！

▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之一] 其他等等：BUNNY BUNNY 近况近况



▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之二] 其他等等：嘿嘿嘿氣死你



▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之四] 其他等等：但是



▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之五] 其他等等：發呆



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