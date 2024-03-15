SEVENTEEN团综GOING游戏中出现的「爆笑帽子刀群舞」意外成为热门话题！不愧是被歌手耽误的搞笑艺人XD

有强迫症的人会一瞬间觉得很疗愈，没有强迫症的人会突然忍受不了，不信你点开影片快转到07:44观看～。

被粉丝们称为地球最强团综的《GOING SEVENTEEN》停更了好长一段时间终於再度更新！人气男团 SEVENTEEN 的节目组推出了五段特别篇影片，让粉丝们看了相当满足！其中，他们在游戏中的「爆笑帽子刀群舞」意外成为了热门话题。



先说明一下，游戏中成员们围成一圈，跟著拍子传递头上的白帽，最终戴到红帽的人就输了～！要接受惩罚（需要完成来自成员帮忙许下的心愿）。结果传递帽子的片段实在是太搞笑也太整齐了，不愧是以「刀群舞」闯出名堂的 SEVENTEEN。



▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之三] 其他等等：我想看你做这个。（已将影片定位在 07:44 记得开启中文字幕）



大家看完感觉如何呢？另外四部影片，我也分享在下方，大家可以好好欣赏！

▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之一] 其他等等：BUNNY BUNNY 近况近况



▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之二] 其他等等：嘿嘿嘿气死你



▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之四] 其他等等：但是



▼[GOING SEVENTEEN 特别篇之五] 其他等等：发呆



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