金在中伸手驗Highlight李起光&梁耀燮肌肉，狂讚李起光「蛋很多」要他多脫點XD

金在中主持的YouTube節目《在朋友》最新一集邀來今（11）日即將回歸的出道15年二代男團Highlight，成員梁耀燮與李起光。金在中和兩人過去沒有什麼交情，卻相談甚歡，最搞笑的可能是「雞蛋肌肉」話題。

「我印象中起光的『蛋』很多。」金在中這麼說，梁耀燮都要笑噴了。李起光：「我是魚嗎？」金在中解釋因為他的肌肉一塊一塊的「粒粒分明」：「肩膀有兩大塊，胸部也有很大兩塊，腹肌有六塊……」他還積極的想摸摸看李起光肌肉，討教為何忙著拍電視劇（《和我老公結婚吧》）還有時間鍛鍊。



後來聊粉絲Light、聊演唱會，金在中突然說一句：「為了Light，15週年演唱會的時候，脫吧！」梁耀燮：「現在又聊回來了嗎？」李起光：「哥你怎麼那麼喜歡脫衣服？」金在中極力要求李起光為粉絲再脫一次，認真的說：「有很多愛豆出演我們節目，但這是我摸過的肌肉最精華的。」



李起光馬上推薦梁耀燮的身材，三方推拉之下金在中也摸到了梁耀燮的腹肌，李起光在旁讚不絕口：「喔唷耀燮，耀燮才是最棒的！」金在中摸完評價梁耀燮是「鵪鶉蛋」，李起光是「鴕鳥蛋」，下一秒又瞄準李起光：「脫吧！這次再脫一次吧！」李起光回應「粉絲想看的話當然會做」，金在中繼續推行：「粉絲正在留言當中！」李起光：「這是現場直播嗎……」金在中：「你們和Light不是連結了嗎？」



金在中如此積極，都懷疑他真的只是為Light謀福利嗎？自己到底也多想看了XDD？最後還積極丟出邀請想和李起光與梁耀燮多見面，散步或健身，且拜託不要只是客套話、希望他們能守住這個約定：「因為我朋友不多，沒有什麼夥伴，真的很想說『成為我的夥伴吧』！」笑翻所有人。



▼完整節目（「脫」的話題約在12:47與21:38），留言都說三人相處氣氛實在太好，Highlight本身「很無害」，前輩金在中又很溫暖呢！



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