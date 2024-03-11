金在中伸手验Highlight李起光&梁耀燮肌肉，狂赞李起光「蛋很多」要他多脱点XD

金在中主持的YouTube节目《在朋友》最新一集邀来今（11）日即将回归的出道15年二代男团Highlight，成员梁耀燮与李起光。金在中和两人过去没有什么交情，却相谈甚欢，最搞笑的可能是「鸡蛋肌肉」话题。

「我印象中起光的『蛋』很多。」金在中这么说，梁耀燮都要笑喷了。李起光：「我是鱼吗？」金在中解释因为他的肌肉一块一块的「粒粒分明」：「肩膀有两大块，胸部也有很大两块，腹肌有六块……」他还积极的想摸摸看李起光肌肉，讨教为何忙著拍电视剧（《和我老公结婚吧》）还有时间锻炼。



后来聊粉丝Light、聊演唱会，金在中突然说一句：「为了Light，15周年演唱会的时候，脱吧！」梁耀燮：「现在又聊回来了吗？」李起光：「哥你怎么那么喜欢脱衣服？」金在中极力要求李起光为粉丝再脱一次，认真的说：「有很多爱豆出演我们节目，但这是我摸过的肌肉最精华的。」



李起光马上推荐梁耀燮的身材，三方推拉之下金在中也摸到了梁耀燮的腹肌，李起光在旁赞不绝口：「喔唷耀燮，耀燮才是最棒的！」金在中摸完评价梁耀燮是「鹌鹑蛋」，李起光是「鸵鸟蛋」，下一秒又瞄准李起光：「脱吧！这次再脱一次吧！」李起光回应「粉丝想看的话当然会做」，金在中继续推行：「粉丝正在留言当中！」李起光：「这是现场直播吗……」金在中：「你们和Light不是连结了吗？」



金在中如此积极，都怀疑他真的只是为Light谋福利吗？自己到底也多想看了XDD？最后还积极丢出邀请想和李起光与梁耀燮多见面，散步或健身，且拜托不要只是客套话、希望他们能守住这个约定：「因为我朋友不多，没有什么伙伴，真的很想说『成为我的伙伴吧』！」笑翻所有人。



▼完整节目（「脱」的话题约在12:47与21:38），留言都说三人相处气氛实在太好，Highlight本身「很无害」，前辈金在中又很温暖呢！



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