【韓網熱帖】如果沒說，大家會發現她們是姐妹嗎？
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【韓網熱帖】如果沒說，大家會發現她們是姐妹嗎？

明星   2024年3月8日   星期五15:17   Sani  

（封面圖源：FB@CJTVING、IVEstarship）

熱播劇《金字塔遊戲》裡初次露面的新人演員張多雅，另一個身份是女團IVE成員張員瑛的親姐姐，兩人相差3歲。

（圖源：FB@CJTVING）
（圖源：FB@CJTVING）

附上張多雅在劇中的名場面：

▽眼下抖動的獨特演技一度引起熱議：

韓國網友評論：
1. 至少會有人說長得像kkk
2. 只看臉可能還好，嗓音一聽就是親姐妹
3. 猜會有人發帖說「據說這位新人演員很像張員瑛」，然後評論區吵起來變成熱帖
4. 很像，如果沒有血緣關係才更神奇
5. 講話的語氣、整體的身形都很相似，DNA的力量好神奇
6. 一開始看照片還沒感覺，越看影片越感到是一家人kkk
（圖源：FB@CJTVING）

7. 應該會有人猜是表姐妹之類kkk
8. 影片比照片更像，嗓音、體型加上同樣姓張，一定會猜到啊
9. 看不出來
10. 因為一開始就知道是姐妹才覺得像吧
11. 跟《Produce 101》時期的張員瑛一模一樣
12. 張家的DNA真的是legend
（圖源：FB@CJTVING）

出處：https://theqoo.net/hot/3126179049

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