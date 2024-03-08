【韓網熱帖】如果沒說，大家會發現她們是姐妹嗎？

熱播劇《金字塔遊戲》裡初次露面的新人演員張多雅，另一個身份是女團IVE成員張員瑛的親姐姐，兩人相差3歲。





附上張多雅在劇中的名場面：



피라미드게임 장다아 캐스팅 진심 굿이다

연기 넘 잘 살림 pic.twitter.com/t7IONdTOjs — 도 (@Dxxo___) March 7, 2024

아니 피라미드게임 장다아 눈빛 괜찮은데?

편견 없이 보면 좋은 신인배우될 것 같음 pic.twitter.com/kkX3gxV4Mt — Sn (@TmYscnra) February 29, 2024

▽眼下抖動的獨特演技一度引起熱議：



피라미드게임 장다아

투표결과보고 마음에 안들어서 눈 밑?? 떨리는 표정연기 진짜레알 개.고트함……. ㅁㅊ

어케햇지 ㄹㅇ (따라서시도하다가걍윙크한사람됨ㅋㅋ)

”연기 천재의 재림“ pic.twitter.com/MsvrHokJ4A — 주거래은행 (@zzangsh3) March 1, 2024

韓國網友評論：

1. 至少會有人說長得像kkk

2. 只看臉可能還好，嗓音一聽就是親姐妹

3. 猜會有人發帖說「據說這位新人演員很像張員瑛」，然後評論區吵起來變成熱帖

4. 很像，如果沒有血緣關係才更神奇

5. 講話的語氣、整體的身形都很相似，DNA的力量好神奇

6. 一開始看照片還沒感覺，越看影片越感到是一家人kkk



7. 應該會有人猜是表姐妹之類kkk

8. 影片比照片更像，嗓音、體型加上同樣姓張，一定會猜到啊

9. 看不出來

10. 因為一開始就知道是姐妹才覺得像吧

11. 跟《Produce 101》時期的張員瑛一模一樣

12. 張家的DNA真的是legend



出處：https://theqoo.net/hot/3126179049

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