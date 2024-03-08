【韩网热帖】如果没说，大家会发现她们是姐妹吗？

热播剧《金字塔游戏》里初次露面的新人演员张多雅，另一个身份是女团IVE成员张员瑛的亲姐姐，两人相差3岁。
附上张多雅在剧中的名场面：
피라미드게임 장다아 캐스팅 진심 굿이다— 도 (@Dxxo___) March 7, 2024
연기 넘 잘 살림 pic.twitter.com/t7IONdTOjs
아니 피라미드게임 장다아 눈빛 괜찮은데?— Sn (@TmYscnra) February 29, 2024
편견 없이 보면 좋은 신인배우될 것 같음 pic.twitter.com/kkX3gxV4Mt
▽眼下抖动的独特演技一度引起热议：
피라미드게임 장다아— 주거래은행 (@zzangsh3) March 1, 2024
투표결과보고 마음에 안들어서 눈 밑?? 떨리는 표정연기 진짜레알 개.고트함……. ㅁㅊ
어케햇지 ㄹㅇ (따라서시도하다가걍윙크한사람됨ㅋㅋ)
”연기 천재의 재림“ pic.twitter.com/MsvrHokJ4A
韩国网友评论：
1. 至少会有人说长得像kkk
2. 只看脸可能还好，嗓音一听就是亲姐妹
3. 猜会有人发帖说「据说这位新人演员很像张员瑛」，然后评论区吵起来变成热帖
4. 很像，如果没有血缘关系才更神奇
5. 讲话的语气、整体的身形都很相似，DNA的力量好神奇
6. 一开始看照片还没感觉，越看影片越感到是一家人kkk
7. 应该会有人猜是表姐妹之类kkk
8. 影片比照片更像，嗓音、体型加上同样姓张，一定会猜到啊
9. 看不出来
10. 因为一开始就知道是姐妹才觉得像吧
11. 跟《Produce 101》时期的张员瑛一模一样
12. 张家的DNA真的是legend
出处：https://theqoo.net/hot/3126179049
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