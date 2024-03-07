韩韶熙终於要演吸血鬼！有望搭柳俊烈拍漫改剧《眩惑》，挑战悬疑惊悚浪漫题材

《眩惑》改编自悬疑惊悚浪漫题材的网漫，将由《观相大师：灭王风暴》《紧急迫降》导演韩在林执导，目前两位演员都表示正在积极讨论出演！

昨日有消息称柳俊烈确定出演韩在林导演的新剧《眩惑》，女主角很可能有韩韶禧担任，随后双方经纪公司都称正在进行深入讨论。



《眩惑》网漫原著是悬疑惊悚浪漫题材，以1935年的京城和1800年的上海为背景，讲述一名画家受委托为一名美丽迷人的女士绘制肖像画，拜访她下榻的酒店后逐渐发现她的真实身份、了解她经历的故事，并不知不觉被她迷住的故事。 这部网漫2019年至2020年在Naver连载，评分高达9.97。



柳俊烈接到的角色是贫穷的无名画师「尹二浩」（音），受委托为神秘女子画肖像画、完成前不得离开酒店，从她的叙述中得知了她过往的惊人故事。



女主角名叫「宋贞花」（音），蛰居30年未曾露面的神秘富豪。 原著中的她拥有不合理的青春与美貌，由美丽又自带暗黑气质的韩韶禧来演简直不要太合适！





真人版导演将由韩在林担任，他曾执导《观相大师：灭王风暴》《紧急迫降》《金钱游戏》等多部人气电影和电视剧，其中有两部《金权性内幕》《The 8 Show》（预计今年公开过）都是和柳俊烈合作。

目前Showbox已拿到《眩惑》的IP，具体要制作成剧集或电影仍在讨论中。

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