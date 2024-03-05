IVE官方頻道遭駭客入侵！公司：「目前正盡快努力修復」Monsta X與Cravity也受害

人氣女團IVE傳出官方頻道遭受駭客入侵，所屬公司Starship娛樂表示目前正在努力修復中。

經紀公司Starship娛樂於昨日表示，4日StarShip旗下藝人的官方頻道遭到駭客惡意入侵，目前公司正在與Youtube解決此問題中，也將努力盡快將頻道恢復。也希望盡最大的努力盡快恢復原本完整的內容，突如其來的狀況對原本使用此頻道的粉絲們造成不變，請大家諒解。



當日IVE官方YT頻道受到駭客惡意入侵，並將頻道名稱改為SPACE X，原本在頻道中的IVE官方公開活動影片以及音源、音樂錄影帶竟全部消失，變成「宇宙艦艇Starship號」的相關畫面，並且將內容改為非公開。不僅IVE，Starship旗下其他藝人團體包含Monsta X與CRAVITY也遭受到同樣的狀況。



SPACE X是由特斯拉的CEO伊隆瑪斯克所創立的航空宇宙公司，近來駭客團體若成功入侵某些頻道後，都會以SPACE X的相關內容來佔滿畫面。這些駭客也將追蹤人數高達338萬的IVE官方頻道訂為攻擊目標。所屬公司表示正在努力修復中。

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