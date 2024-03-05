IVE官方频道遭骇客入侵！公司：「目前正尽快努力修复」Monsta X与Cravity也受害

人气女团IVE传出官方频道遭受骇客入侵，所属公司Starship娱乐表示目前正在努力修复中。

经纪公司Starship娱乐於昨日表示，4日StarShip旗下艺人的官方频道遭到骇客恶意入侵，目前公司正在与Youtube解决此问题中，也将努力尽快将频道恢复。也希望尽最大的努力尽快恢复原本完整的内容，突如其来的状况对原本使用此频道的粉丝们造成不变，请大家谅解。



当日IVE官方YT频道受到骇客恶意入侵，并将频道名称改为SPACE X，原本在频道中的IVE官方公开活动影片以及音源、音乐录影带竟全部消失，变成「宇宙舰艇Starship号」的相关画面，并且将内容改为非公开。不仅IVE，Starship旗下其他艺人团体包含Monsta X与CRAVITY也遭受到同样的状况。



SPACE X是由特斯拉的CEO伊隆玛斯克所创立的航空宇宙公司，近来骇客团体若成功入侵某些频道后，都会以SPACE X的相关内容来占满画面。这些骇客也将追踪人数高达338万的IVE官方频道订为攻击目标。所属公司表示正在努力修复中。

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