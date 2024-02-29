圭賢 5月4日舉行《2024 KYUHYUN ASIA TOUR 'Restart' in Taipei》

韓國人氣天團Super Junior成員圭賢即將以個人身份，舉行亞洲巡迴演唱會《2024 KYUHYUN ASIA TOUR 'Restart' in Taipei》，3月8日從首爾起跑，亞巡期間將到亞洲9個城市演出，其中5月4日將於新北市工商展覽中心開唱。

時隔七年再次以個人身份到台北舉辦專場演唱會，先前在台北媒體見面會上提及「這次演唱會應該有機會可以聽到沒有發表過的cover歌單」，前天(2月27日)在個人YT頻道驚喜釋出cover周興哲《你，好不好？》，精準的發音咬字讓粉絲們紛紛讚嘆，更讓KYUpiter(粉絲名)期待此次亞巡台北場的演出。此次票價分別為5,500/4,800/3,800全區實名對號座。



【2024 KYUHYUN ASIA TOUR 'Restart' in Taipei】

演出日期：2024年05月04日（六）

演出時間 : 17:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：新北市工商展覽中心

演出場地地址：新北市五股區五權路1號

啟售時間 : 2024年03月02日（六）13:00

售票系統 : 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

售票網站 : ibon售票系統 (https://ibontw.com/24KYUHYUN)

票價：A區$5,500/ B區$4,800/ C區$3,800(全區對號入座&全區實名制)

主辦單位：REG / D-SHOW

協辦單位：光尚娛樂 / 沃瑪娛樂

經紀公司：Antenna

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