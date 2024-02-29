圭贤 5月4日举行《2024 KYUHYUN ASIA TOUR 'Restart' in Taipei》

韩国人气天团Super Junior成员圭贤即将以个人身份，举行亚洲巡回演唱会《2024 KYUHYUN ASIA TOUR 'Restart' in Taipei》，3月8日从首尔起跑，亚巡期间将到亚洲9个城市演出，其中5月4日将於新北市工商展览中心开唱。

时隔七年再次以个人身份到台北举办专场演唱会，先前在台北媒体见面会上提及「这次演唱会应该有机会可以听到没有发表过的cover歌单」，前天(2月27日)在个人YT频道惊喜释出cover周兴哲《你，好不好？》，精准的发音咬字让粉丝们纷纷赞叹，更让KYUpiter(粉丝名)期待此次亚巡台北场的演出。此次票价分别为5,500/4,800/3,800全区实名对号座。



【2024 KYUHYUN ASIA TOUR 'Restart' in Taipei】

演出日期：2024年05月04日（六）

演出时间 : 17:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点：新北市工商展览中心

演出场地地址：新北市五股区五权路1号

启售时间 : 2024年03月02日（六）13:00

售票系统 : 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

售票网站 : ibon售票系统 (https://ibontw.com/24KYUHYUN)

票价：A区$5,500/ B区$4,800/ C区$3,800(全区对号入座&全区实名制)

主办单位：REG / D-SHOW

协办单位：光尚娱乐 / 沃玛娱乐

经纪公司：Antenna

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