李宰旭被爆換乘戀愛「大勢女演員與Karina無縫銜接」，火速澄清起訴謠言！同日宣佈成立個人企劃社

李宰旭與aespa成員Karina公開認愛引起粉圈震蕩，今日有媒體報道稱李與知名女演員交往1年去年底剛剛分手，今年1月就跟Karina牽手，堪稱無空檔換乘戀愛。 李宰旭公司已做出回應。

近日有人發帖稱李宰旭直到去年12月還和一位大勢女演員在一起，戀愛超過1年。 據韓媒10asia，就連業內人士也知道李宰旭宇女演員交往一年多的事，而考慮到今年1月開始跟Karina互生情愫，中間幾乎沒有空檔期。



這番說法很快引起大量猜測，網友把李宰旭合作過的女演員全部「篩查」一遍，還指出近期相當活躍的某位女演員「嫌疑最大」。

眼看要引起更大風波、造成二次傷害，李宰旭所屬社今日發聲宣佈起訴造謠者：「我們發現有人在散播包含謠言的惡意侮辱性貼文，對演員進行誹謗，這是嚴重的人格權侵害行為，我公司將採取嚴厲的法律措施進行民事和刑事追究。 」



此外，還有消息稱李宰旭與現所屬社C-JeS的專屬合約獎在4月到期，有計劃建立個人工作室。 對此C-JeS隻簡短回應「合約尚未結束」。

李宰旭與Karina本週二（2月27日）被D社爆料戀情，稱二人今年1月在米蘭時裝週一見鐘情，返韓後在工作間隙抽空約會。 兩位當事人通過各自所屬社表示正在互相了解的階段，火速認愛實屬圈內罕見。



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