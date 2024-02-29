李宰旭被爆换乘恋爱「大势女演员与Karina无缝衔接」，火速澄清起诉谣言！同日宣布成立个人企划社

李宰旭与aespa成员Karina公开认爱引起粉圈震荡，今日有媒体报道称李与知名女演员交往1年去年底刚刚分手，今年1月就跟Karina牵手，堪称无空档换乘恋爱。 李宰旭公司已做出回应。

近日有人发帖称李宰旭直到去年12月还和一位大势女演员在一起，恋爱超过1年。 据韩媒10asia，就连业内人士也知道李宰旭宇女演员交往一年多的事，而考虑到今年1月开始跟Karina互生情愫，中间几乎没有空档期。



这番说法很快引起大量猜测，网友把李宰旭合作过的女演员全部「筛查」一遍，还指出近期相当活跃的某位女演员「嫌疑最大」。

眼看要引起更大风波、造成二次伤害，李宰旭所属社今日发声宣布起诉造谣者：「我们发现有人在散播包含谣言的恶意侮辱性贴文，对演员进行诽谤，这是严重的人格权侵害行为，我公司将采取严厉的法律措施进行民事和刑事追究。 」



此外，还有消息称李宰旭与现所属社C-JeS的专属合约奖在4月到期，有计划建立个人工作室。 对此C-JeS只简短回应「合约尚未结束」。

李宰旭与Karina本周二（2月27日）被D社爆料恋情，称二人今年1月在米兰时装周一见钟情，返韩后在工作间隙抽空约会。 两位当事人通过各自所属社表示正在互相了解的阶段，火速认爱实属圈内罕见。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻