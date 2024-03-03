aespa Karina年初抽籤就預示著戀情？聽到「戀愛運大吉」，直接對經紀人說「抱歉喔」
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aespa Karina年初抽籤就預示著戀情？聽到「戀愛運大吉」，直接對經紀人說「抱歉喔」

明星   2024年3月3日   星期日08:50   Tracy  

（封面圖源；富士TV《KPOP HOUSE》）

這簽還真的蠻準的。

本周韓娛圈最熱門的消息當屬aespa Karina和男演員李宰旭的戀情，兩人浪漫的一見鍾情墜入愛河，2週後就約會，開啟了熱戀模式，這段才發生沒多久的戀情震驚了飯圈，有粉絲經受不住直接脫粉，也有不少粉絲送上了祝福。

此時關於Karina的一則舊聞引起了粉絲和網友的關注，那就是早前Karina所抽的籤文。1月時Karina做客日本富士TV的《K-POP HOUSE》節目，其中有個環節就是讓成員們抽籤，籤文都來自日本的神社。
（圖源；富士TV《KPOP HOUSE》）

Karina抽到了「大吉」，羨慕得忙內寧寧直說「好籤」，並為她解讀「工作順利，戀愛的另一半也是個踏實誠懇的人」。聽到「另一半是個踏實誠懇的人」，Karina還超有梗的回應：「經紀人，抱歉喔。 」逗得全場哈哈大笑。沒想到這籤文真的準到爆。 這才2月Karina就爆出了和李宰旭的戀情，兩人1月剛剛認識就墜入了愛河。

說起李宰旭，的確很符合籤文中所指的「踏實誠懇」。在娛樂圈踏實腳地，2018年憑藉《阿爾罕布拉宮的回憶》出道，這幾年陸續出演了《請輸入檢索詞WWW》、《偶然發現的一天》、《Do Do Sol Sol La La Sol》和《還魂》等，一步一個腳印從配角逐漸走上主角位置。
（圖源：IG@jxxvvxxk）

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