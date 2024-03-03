aespa Karina年初抽签就预示著恋情？听到「恋爱运大吉」，直接对经纪人说「抱歉喔」

这签还真的蛮准的。

本周韩娱圈最热门的消息当属aespa Karina和男演员李宰旭的恋情，两人浪漫的一见钟情坠入爱河，2周后就约会，开启了热恋模式，这段才发生没多久的恋情震惊了饭圈，有粉丝经受不住直接脱粉，也有不少粉丝送上了祝福。

此时关於Karina的一则旧闻引起了粉丝和网友的关注，那就是早前Karina所抽的签文。1月时Karina做客日本富士TV的《K-POP HOUSE》节目，其中有个环节就是让成员们抽签，签文都来自日本的神社。



Karina抽到了「大吉」，羡慕得忙内宁宁直说「好签」，并为她解读「工作顺利，恋爱的另一半也是个踏实诚恳的人」。听到「另一半是个踏实诚恳的人」，Karina还超有梗的回应：「经纪人，抱歉喔。 」逗得全场哈哈大笑。没想到这签文真的准到爆。 这才2月Karina就爆出了和李宰旭的恋情，两人1月刚刚认识就坠入了爱河。

说起李宰旭，的确很符合签文中所指的「踏实诚恳」。在娱乐圈踏实脚地，2018年凭藉《阿尔罕布拉宫的回忆》出道，这几年陆续出演了《请输入检索词WWW》、《偶然发现的一天》、《Do Do Sol Sol La La Sol》和《还魂》等，一步一个脚印从配角逐渐走上主角位置。



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