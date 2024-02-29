和Karina戀情曝光，李宰旭晉升為「韓國三大小偷」之一！網友留言超有趣

27日，D社一篇爆料女團aespa成員Karina和男演員李宰旭在米蘭一見鍾情，情緣延至首爾的報導震驚了整個飯圈。

카리나 이재욱

행복하세요.

이 말밖에.. 무슨 할 말이 더 있겠습니까 pic.twitter.com/kjyvb78eMT — (@Double_s_121) February 27, 2024

Karina和李宰旭的經紀公司在短暫的沉默後也回應表示「兩人正處於互相了解的階段」，大方承認了戀情。 1月開始互生好感，2月戀情就曝光，令粉絲們很吃驚。 不過震驚歸震驚，不少人都給予了支持，Karina的粉絲湧入李宰旭的SNS上留言：「如果緋聞是真的，祝賀你和Karina」、「照顧好我們的Karina，祝福你們」、「我們會一直支持你和Karina的」、「宰旭先生，我們姊姊就拜託你了，如果苦惱的話...... 也請做好心理準備」、「麻煩繳納10倍的税」、「你選一個決鬥的地方然後私訊我」、「走夜路的時候小心一點」等。



其中一條「恭喜你晉升為韓國三大小偷之一」的留言看得粉絲和網友哈哈大笑。 因為韓國三大小偷分別是演員延政勳、歌手Rain以及高祐琳。 這三人的「偷竊」行為是指他們各自贏得了公眾心目中的女神，即韓佳人、金泰希和金妍兒。 雖然Karina的地位不及這三位女神，但在K-POP圈內，她也享有無法撼動的超高地位，因此粉絲才調侃了這一句。



不過，Karina和李宰旭1月才邂逅，剛剛進入互相了解的階段，2月就戀情曝光，很多粉絲和網友擔心這段戀情會不會「見光死」。

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