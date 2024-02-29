和Karina恋情曝光，李宰旭晋升为「韩国三大小偷」之一！网友留言超有趣

27日，D社一篇爆料女团aespa成员Karina和男演员李宰旭在米兰一见钟情，情缘延至首尔的报导震惊了整个饭圈。

카리나 이재욱

행복하세요.

이 말밖에.. 무슨 할 말이 더 있겠습니까 pic.twitter.com/kjyvb78eMT — (@Double_s_121) February 27, 2024

Karina和李宰旭的经纪公司在短暂的沉默后也回应表示「两人正处於互相了解的阶段」，大方承认了恋情。 1月开始互生好感，2月恋情就曝光，令粉丝们很吃惊。 不过震惊归震惊，不少人都给予了支持，Karina的粉丝涌入李宰旭的SNS上留言：「如果绯闻是真的，祝贺你和Karina」、「照顾好我们的Karina，祝福你们」、「我们会一直支持你和Karina的」、「宰旭先生，我们姊姊就拜托你了，如果苦恼的话...... 也请做好心理准备」、「麻烦缴纳10倍的税」、「你选一个决斗的地方然后私讯我」、「走夜路的时候小心一点」等。



其中一条「恭喜你晋升为韩国三大小偷之一」的留言看得粉丝和网友哈哈大笑。 因为韩国三大小偷分别是演员延政勋、歌手Rain以及高佑琳。 这三人的「偷窃」行为是指他们各自赢得了公众心目中的女神，即韩佳人、金泰希和金妍儿。 虽然Karina的地位不及这三位女神，但在K-POP圈内，她也享有无法撼动的超高地位，因此粉丝才调侃了这一句。



不过，Karina和李宰旭1月才邂逅，刚刚进入互相了解的阶段，2月就恋情曝光，很多粉丝和网友担心这段恋情会不会「见光死」。

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