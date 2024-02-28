《破墓》金高銀自曝是神秘題材發燒友！片中展現各種巫術，連巫師都大讚金高銀表現優異！

近日在韓國上映數日，票房勢如破竹的新電影《破墓》，也即將在3月8日在台上映。女主角金高銀的表現也大獲好評，她也在日前訪談中表示自己幾乎全身被掏空，只為演出這部神秘作品。

金高銀表示在剛收到《破墓》劇本時，就能感受到導演是費盡了心思才完成這部作品，而自己也非常熱愛神秘題材，所以對這作品更加喜愛。《破墓》劇情描述收到了巨額款項而必須移動墓地的風水師與禮儀師、巫師法師等人，遭遇到一連串難以解釋的奇怪事件，全劇充滿神秘與巫俗色彩。金高銀則在片中飾演一位年輕的巫師華琳。



電影剛上映7日已突破300萬觀影人次，金高銀表示相當興奮並且事前從未預期會有這樣的迴響，直呼太神奇了也請大家繼續支持。金高銀在片中的表現也是一大看點，她在破墓現場快速連擊的鼓聲與背誦經文的聲音中，釋放出實際巫師所持有的能量，並跳出了完美的的刀舞。比起金高銀以往的作品，本次的巫師角色更強調專業程度。



不過金高銀並不覺得這場戲是重要場面，這只是為了向觀眾們說明華琳這號人物有多專業，讓大家相信她。片中金高銀還展現不同巫術，包含強烈的刀舞讓她使出渾身解數，招魂巫術是需要她代替鬼魂哭出來，欺騙鬼怪的遊戲則是以日常的語氣來進行，金高銀在展現各種巫術的專業程度上下了很大功夫，除了接受巫師的訓練外，也真正背誦了巫師所念的經文，在拍攝現場也請來巫師們趁著空檔指導她更多細節，讓她的表現更寫實。巫師們看到了最終的作品時，也稱讚金高銀表現得很棒。



金高銀還在拍攝休息日時盡可能融入了巫師們的生活，也到他們家作客，聽聽老師們的人生故事，也理解了巫師們心中共同的惋惜情感，也成為自己演出華琳時的情感基礎。就連影帝崔岷植也大力稱讚金高銀的演出，金高銀則是將前輩崔岷植視為現場的重要支柱，看到他就讓大家很有安全感。《破墓》將於3月8日全台上映。



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