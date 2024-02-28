《破墓》金高银自曝是神秘题材发烧友！片中展现各种巫术，连巫师都大赞金高银表现优异！

近日在韩国上映数日，票房势如破竹的新电影《破墓》，也即将在3月8日在台上映。女主角金高银的表现也大获好评，她也在日前访谈中表示自己几乎全身被掏空，只为演出这部神秘作品。

金高银表示在刚收到《破墓》剧本时，就能感受到导演是费尽了心思才完成这部作品，而自己也非常热爱神秘题材，所以对这作品更加喜爱。《破墓》剧情描述收到了巨额款项而必须移动墓地的风水师与礼仪师、巫师法师等人，遭遇到一连串难以解释的奇怪事件，全剧充满神秘与巫俗色彩。金高银则在片中饰演一位年轻的巫师华琳。



电影刚上映7日已突破300万观影人次，金高银表示相当兴奋并且事前从未预期会有这样的回响，直呼太神奇了也请大家继续支持。金高银在片中的表现也是一大看点，她在破墓现场快速连击的鼓声与背诵经文的声音中，释放出实际巫师所持有的能量，并跳出了完美的的刀舞。比起金高银以往的作品，本次的巫师角色更强调专业程度。



不过金高银并不觉得这场戏是重要场面，这只是为了向观众们说明华琳这号人物有多专业，让大家相信她。片中金高银还展现不同巫术，包含强烈的刀舞让她使出浑身解数，招魂巫术是需要她代替鬼魂哭出来，欺骗鬼怪的游戏则是以日常的语气来进行，金高银在展现各种巫术的专业程度上下了很大功夫，除了接受巫师的训练外，也真正背诵了巫师所念的经文，在拍摄现场也请来巫师们趁著空档指导她更多细节，让她的表现更写实。巫师们看到了最终的作品时，也称赞金高银表现得很棒。



金高银还在拍摄休息日时尽可能融入了巫师们的生活，也到他们家作客，听听老师们的人生故事，也理解了巫师们心中共同的惋惜情感，也成为自己演出华琳时的情感基础。就连影帝崔岷植也大力称赞金高银的演出，金高银则是将前辈崔岷植视为现场的重要支柱，看到他就让大家很有安全感。《破墓》将於3月8日全台上映。



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