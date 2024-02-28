泰國外景路透照超多！金宣虎睽違3年再度出演綜藝節目！與《兩天一夜》文世潤在泰國開心吃播〜

演員金宣虎近期非常忙碌，繼2週前在泰國舉辦了2024年首場粉絲見面會外，也在國內演出話劇，並即將出演歌手大聲MV與文佳瑛搭檔。最近他又被捕捉到在泰國出沒，這次是與老大哥文世潤一起拍攝街頭外景，預告將回歸綜藝節目！

近日在SNS上有許多演員金宣虎以及文世潤在泰國被捕捉到的身影，照片中的金宣虎以及文世潤不時拿著微型攝影機拍攝路邊景色，所到之處也引發人潮圍觀。許多網友們都紛紛猜測金宣虎與文世潤是否正在拍攝SBS頻道之前預告即將推出的《吃喝玩樂的兄弟們》第二季的內容。這節目預計在3月中播出，除了固定MC文世潤與金峻鉉以外，也將邀請他們的至親好友們一起來享受美食。

文世潤與金宣虎曾在綜藝節目《兩天一夜》中合作，文世潤也在金宣虎的電視劇中客串演出。而金宣虎雖然因爆出私生活爭議而從節目中下車，但這個節目在年底的演藝大賞頒獎典禮中獲獎時，文世潤也曾在鏡頭前展現對金宣虎的義氣，事件當時金宣虎陷入低迷，也有粉絲們發現疑似文世潤的匿名帳號，默默送上了為他加油的留言又秒刪除，讓人感受到文世潤相當重情重義。兩人能夠再度在綜藝節目中同框，也讓粉絲們相當期待。



稍早金宣虎所屬經紀公司也正式確認金宣虎將演出《吃喝玩樂的兄弟們》第二季，也是他睽違3年即將再度出演綜藝。金宣虎近期行程相當忙碌，除了演出話劇《尋找幸福》後，與車勝元合作拍攝的作品《暴君》也將透過Disney+平台與大家見面，接下來綜藝節目也將於3月中旬播出，以及金宣虎與文佳瑛再度合作為大聲拍攝的MV也即將公開。

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