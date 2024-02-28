泰国外景路透照超多！金宣虎睽违3年再度出演综艺节目！与《两天一夜》文世润在泰国开心吃播〜

演员金宣虎近期非常忙碌，继2周前在泰国举办了2024年首场粉丝见面会外，也在国内演出话剧，并即将出演歌手大声MV与文佳瑛搭档。最近他又被捕捉到在泰国出没，这次是与老大哥文世润一起拍摄街头外景，预告将回归综艺节目！

近日在SNS上有许多演员金宣虎以及文世润在泰国被捕捉到的身影，照片中的金宣虎以及文世润不时拿著微型摄影机拍摄路边景色，所到之处也引发人潮围观。许多网友们都纷纷猜测金宣虎与文世润是否正在拍摄SBS频道之前预告即将推出的《吃喝玩乐的兄弟们》第二季的内容。这节目预计在3月中播出，除了固定MC文世润与金峻铉以外，也将邀请他们的至亲好友们一起来享受美食。

文世润与金宣虎曾在综艺节目《两天一夜》中合作，文世润也在金宣虎的电视剧中客串演出。而金宣虎虽然因爆出私生活争议而从节目中下车，但这个节目在年底的演艺大赏颁奖典礼中获奖时，文世润也曾在镜头前展现对金宣虎的义气，事件当时金宣虎陷入低迷，也有粉丝们发现疑似文世润的匿名帐号，默默送上了为他加油的留言又秒删除，让人感受到文世润相当重情重义。两人能够再度在综艺节目中同框，也让粉丝们相当期待。



稍早金宣虎所属经纪公司也正式确认金宣虎将演出《吃喝玩乐的兄弟们》第二季，也是他睽违3年即将再度出演综艺。金宣虎近期行程相当忙碌，除了演出话剧《寻找幸福》后，与车胜元合作拍摄的作品《暴君》也将透过Disney+平台与大家见面，接下来综艺节目也将於3月中旬播出，以及金宣虎与文佳瑛再度合作为大声拍摄的MV也即将公开。

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