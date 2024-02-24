IU湯唯戲外互動太暖！合作MV演繹母女羈絆，互曬手寫信合照憶感動瞬間：「妳讓我看到年輕的母親」

歌手IU日前發佈新專輯《The Winning》，收錄曲《Shh.. 》請來影后湯唯合作飾演母女，不僅MV內有洋蔥，兩人在戲外的互動也十分溫暖。

《Shh.. 》講述母女之間的複雜羈絆，IU請來去年憑《分手的決心》在韓斬獲多個影后的湯唯飾演女兒，令人感到新鮮又意外。 MV公開後，湯唯在IG分享與IU的回憶，稱拍MV那天很冷，IU送給她「暖暖的毛衣、暖心的卡片、暖胃的巧克力」，非常細心。





卡片中IU稱湯唯是「不可能的謎語」、擁有「無法標準化的複雜的美麗」，感謝湯唯飾演「密碼一般的她」。



湯唯還PO出童年跟媽媽的合照，表示因這首歌看了照片很久，最後對IU及家人送上新年祝福。



另一邊，IU也分享了拍攝結束後不久湯唯寄來的親筆信和照片，表示大受感動，還透露MV後段湯唯擁抱她的戲份是湯唯現場發揮，一瞬間美好到令IU眼淚打轉。



湯唯分別用中文和韓文寫了長達數頁的信，與IU分享拍攝期間兩件感動的事。 其一是IU的歌詞「她和媽媽有著相同的眼睛」令湯唯心裡一震，因為媽媽大多只會想小孩是否像自己，從未想過自己是否像媽媽，決定趁過年好好看一看媽媽。



另一件事是湯唯很難想象媽媽年輕時當越劇演員的模樣，這次拍MV看到IU在光影與煙霧中端坐在木箱上、超現實的美麗模樣，仿彿看到年輕的媽媽就在眼前，令她十分感動，表示會繼續作為粉絲期待IU的更多作品。



此外，《Shh.. 》的MV拍得十分含蓄、富有象徵意味，湯唯飾演的女兒和IU飾演的母親都說自己把對方「藏了起來」，究竟歌詞和故事有何深意？很多網友做出不同的解讀和猜測，例如女兒認為自己的出生把母親從自由自在的人生中隔離開來，歡迎大家留言分享自己的獨特理解！



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