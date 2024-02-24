IU汤唯戏外互动太暖！合作MV演绎母女羁绊，互晒手写信合照忆感动瞬间：「你让我看到年轻的母亲」

歌手IU日前发布新专辑《The Winning》，收录曲《Shh.. 》请来影后汤唯合作饰演母女，不仅MV内有洋葱，两人在戏外的互动也十分温暖。

《Shh.. 》讲述母女之间的复杂羁绊，IU请来去年凭《分手的决心》在韩斩获多个影后的汤唯饰演女儿，令人感到新鲜又意外。 MV公开后，汤唯在IG分享与IU的回忆，称拍MV那天很冷，IU送给她「暖暖的毛衣、暖心的卡片、暖胃的巧克力」，非常细心。





卡片中IU称汤唯是「不可能的谜语」、拥有「无法标准化的复杂的美丽」，感谢汤唯饰演「密码一般的她」。



汤唯还PO出童年跟妈妈的合照，表示因这首歌看了照片很久，最后对IU及家人送上新年祝福。



另一边，IU也分享了拍摄结束后不久汤唯寄来的亲笔信和照片，表示大受感动，还透露MV后段汤唯拥抱她的戏份是汤唯现场发挥，一瞬间美好到令IU眼泪打转。



汤唯分别用中文和韩文写了长达数页的信，与IU分享拍摄期间两件感动的事。 其一是IU的歌词「她和妈妈有著相同的眼睛」令汤唯心里一震，因为妈妈大多只会想小孩是否像自己，从未想过自己是否像妈妈，决定趁过年好好看一看妈妈。



另一件事是汤唯很难想象妈妈年轻时当越剧演员的模样，这次拍MV看到IU在光影与烟雾中端坐在木箱上、超现实的美丽模样，仿佛看到年轻的妈妈就在眼前，令她十分感动，表示会继续作为粉丝期待IU的更多作品。



此外，《Shh.. 》的MV拍得十分含蓄、富有象徵意味，汤唯饰演的女儿和IU饰演的母亲都说自己把对方「藏了起来」，究竟歌词和故事有何深意？很多网友做出不同的解读和猜测，例如女儿认为自己的出生把母亲从自由自在的人生中隔离开来，欢迎大家留言分享自己的独特理解！



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