《我的Happy End》張娜拉硬起來！與蘇怡賢正面對決揭開孫浩俊遭謀害疑雲～張娜拉父為女認罪遭受牢獄之災（EP.13 – 14）

[有雷] 《我的Happy End》劇情繼續狗血下去，這一切的幕後主使幾乎已經確定就是蘇怡賢，冷血的她連爸爸都不要，只想奪走張娜拉的所有，利用一個意圖不良的警察朴浩山，完成殺人大計，也設局讓張娜拉父親再度落入妻子死亡時放棄救援與解剖驗屍的罪中。

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徐才媛（張娜拉飾）遭到綁架，原來主謀是她一直以來敬重的老師，也是昀昣（蘇怡賢飾）的父親權永翼。權永翼表示為了保全女兒必須這麼做，朝向才媛口中倒入農藥，關鍵時刻尹太吾抵達，讓才媛獲救。而才媛也早已知道自己即將遭遇到綁架而事前錄影，在權永翼的聽證會上成為最關鍵的證人，也因此權永翼的政治人生也宣告終結。昀昣為與父親切割，立即宣布捐出財團資產。不過才媛注意到昀昣身邊的可疑男子，可能與純永（孫浩俊飾）的死亡也有關聯。



曾經在頂樓上與昀昣一言不合而被推下樓差點因此送命的白勝奎，是能夠揭發昀昣的關鍵證人，沒想到他的藏身之處被昀昣找到，昀昣狠心殺害了他，並且將自己偽裝為現場的被害者，沾滿了血跡一臉驚恐。才媛與太吾趕到現場為時已晚，也看穿這一切都是昀昣的計畫。



鍥而不捨的女警盤查昀昣時，她更謊稱是警察南泰洙（朴浩山飾）殺死了白勝奎。接著昀昣還要繼續她的破壞計畫，揭穿了當年才媛的繼父明知才媛母親服下農藥的事實，卻延遲送醫導致其死亡，甚至也不願意解剖驗屍。昀昣將才媛的父親送進監獄。



而昀昣與流連賭場的南泰洙原本聯手，但南泰洙因為發現自己也被昀昣犧牲，決定背叛，並提出證據表示所有事件的主使都是權昀昣，包含綁架了純永，並將其殺害，才媛目睹了影片受到相當大的衝擊。在父親的審判庭上，才媛雖作為證人出席，不過對方卻緊咬著她是精神病患者的事實而認為其證詞不足以採信。父親也為了保全才媛而將所有罪狀都攬在自己身上。



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