《我的Happy End》张娜拉硬起来！与苏怡贤正面对决揭开孙浩俊遭谋害疑云～张娜拉父为女认罪遭受牢狱之灾（EP.13 – 14）

[有雷] 《我的Happy End》剧情继续狗血下去，这一切的幕后主使几乎已经确定就是苏怡贤，冷血的她连爸爸都不要，只想夺走张娜拉的所有，利用一个意图不良的警察朴浩山，完成杀人大计，也设局让张娜拉父亲再度落入妻子死亡时放弃救援与解剖验尸的罪中。

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徐才媛（张娜拉饰）遭到绑架，原来主谋是她一直以来敬重的老师，也是昀昣（苏怡贤饰）的父亲权永翼。权永翼表示为了保全女儿必须这么做，朝向才媛口中倒入农药，关键时刻尹太吾抵达，让才媛获救。而才媛也早已知道自己即将遭遇到绑架而事前录影，在权永翼的听证会上成为最关键的证人，也因此权永翼的政治人生也宣告终结。昀昣为与父亲切割，立即宣布捐出财团资产。不过才媛注意到昀昣身边的可疑男子，可能与纯永（孙浩俊饰）的死亡也有关联。



曾经在顶楼上与昀昣一言不合而被推下楼差点因此送命的白胜奎，是能够揭发昀昣的关键证人，没想到他的藏身之处被昀昣找到，昀昣狠心杀害了他，并且将自己伪装为现场的被害者，沾满了血迹一脸惊恐。才媛与太吾赶到现场为时已晚，也看穿这一切都是昀昣的计画。



锲而不舍的女警盘查昀昣时，她更谎称是警察南泰洙（朴浩山饰）杀死了白胜奎。接著昀昣还要继续她的破坏计画，揭穿了当年才媛的继父明知才媛母亲服下农药的事实，却延迟送医导致其死亡，甚至也不愿意解剖验尸。昀昣将才媛的父亲送进监狱。



而昀昣与流连赌场的南泰洙原本联手，但南泰洙因为发现自己也被昀昣牺牲，决定背叛，并提出证据表示所有事件的主使都是权昀昣，包含绑架了纯永，并将其杀害，才媛目睹了影片受到相当大的冲击。在父亲的审判庭上，才媛虽作为证人出席，不过对方却紧咬著她是精神病患者的事实而认为其证词不足以采信。父亲也为了保全才媛而将所有罪状都揽在自己身上。



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