《和我老公结婚吧》15集抢先看：抓包出轨的命运终於转嫁给郑秀敏！

vN《和我老公结婚吧》讲述因丈夫背叛而死的女人重生穿越回10年前、将悲惨命运还给那对狗男女的故事，今日公开第15集抢先看片段，期盼已久的场面终於来了！

姜智媛意识到该发生的事一定会发生、只是可能换个人，於是决定将被杀的命运转移给郑秀敏。 这段抢先看影片名为「重复的命运、敏焕的出轨」，来看郑秀敏如何一步步踏入原本属於姜智媛的命运！



上一轮人生里，姜智媛回家时听到郑秀敏说：「亲爱的真聪明，怎么想到买癌症保险呢？」这一次，郑秀敏走进大宅，听到一个女人说：「确实是天才耶，怎么想到用老婆的死亡保险东山再起呢？」



朴敏焕：「等我拿到保险金，一定好好请客。 不用担心，我在报恩这方面是很让人惊喜的。 」郑秀敏看到朴敏焕和吴宥拉躺在床上，正如曾经的姜智媛看到朴敏焕和郑秀敏躺在一起。



郑秀敏推门而入，朴敏焕弹射般坐起并回避眼神，吴宥拉则冷漠地看著郑秀敏，仿佛一点也没有做错。 郑秀敏又惊又怒，恶狠狠颤抖著说出一句：「哇，C...」这让人超想看下集啊！



第15集将在下周一（2月19日）公开，如此大快人心的剧情，真的一刻都不想等了！



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