《殺人者的購物中心》點開就忍不住一次追到完！最終預告公開，叔叔李棟旭能否回到侄女金慧峻身邊？

居然一眨眼就要在下週三迎來Disney+原創韓劇《殺人者的購物中心》的精彩完結篇啦！精彩動作場面，看得很過癮耶～。（是否可以來個第二季？）

《殺人者的購物中心》在Disney+平台上線第三週持續獲得很高的關注度，全球成績相當成功。



根據匯總全球OTT平台內容觀看排名的網站FlixPatrol統計，《殺人者的購物中心》在韓國、日本、香港、台灣、新加坡等亞洲五大地區排名前十。



特別是第5、6集中，最強叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）與殘忍惡棍貝爾（趙漢善 飾）的一對一場面成為了話題，緊張刺激的對戰可以說是相當精彩令人捨不得眨眼。



這場戲也是演員和劇組選擇的名場面，想呈現出貝爾狩獵進灣的感覺，更刻意不放音樂，讓觀眾只能聽到刀劍劃過的聲音。李棟旭表示這是他最難忘的場景，進灣和貝爾的動作沒有太多剪輯，所以花了很長時間才完美配合完成。為了讓這個想法變成現實，大家都付出了很多努力。



▼EP.5-6 精選片段：



▼Disney+《殺人者的購物中心》最終預告，鄭進灣是真死還假死？最後能否回到侄女鄭智安（金慧峻 飾）的身邊？影集全8集，最後兩集於下週三2月7日播出。



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