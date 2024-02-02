《杀人者的购物中心》点开就忍不住一次追到完！最终预告公开，叔叔李栋旭能否回到侄女金慧峻身边？

居然一眨眼就要在下周三迎来Disney+原创韩剧《杀人者的购物中心》的精彩完结篇啦！精彩动作场面，看得很过瘾耶～。（是否可以来个第二季？）

《杀人者的购物中心》在Disney+平台上线第三周持续获得很高的关注度，全球成绩相当成功。



根据汇总全球OTT平台内容观看排名的网站FlixPatrol统计，《杀人者的购物中心》在韩国、日本、香港、台湾、新加坡等亚洲五大地区排名前十。



特别是第5、6集中，最强叔叔郑进湾（李栋旭 饰）与残忍恶棍贝尔（赵汉善 饰）的一对一场面成为了话题，紧张刺激的对战可以说是相当精彩令人舍不得眨眼。



这场戏也是演员和剧组选择的名场面，想呈现出贝尔狩猎进湾的感觉，更刻意不放音乐，让观众只能听到刀剑划过的声音。李栋旭表示这是他最难忘的场景，进湾和贝尔的动作没有太多剪辑，所以花了很长时间才完美配合完成。为了让这个想法变成现实，大家都付出了很多努力。



▼EP.5-6 精选片段：



▼Disney+《杀人者的购物中心》最终预告，郑进湾是真死还假死？最后能否回到侄女郑智安（金慧峻 饰）的身边？影集全8集，最后两集於下周三2月7日播出。



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