從「師奶殺手」變畫家！朴新陽時隔7年再上綜藝！網友們洗版喊話：大叔，求你出來演戲吧

說起韓劇圈的魅力「大叔」，孔劉、李棟旭等人在他面前都是弟弟。

憑藉現象級電視劇《巴黎戀人》俘獲了無數女性的芳心，爆紅亞洲的男演員朴新陽傳出了近況，2019年之後就再也沒演過戲的他最近10年一直沉浸在繪畫中，目前已經是一位創作了130多幅作品的畫家了。 2021年，朴新陽還被安東大學美術學系錄取為碩士研究生，還在最近舉辦了名為《朴信陽：第四道牆》的個人畫展，水準並不普通。



<제4의 벽>

박신양 기획 초대전

2023.12.19-2024.4.30

엠엠아트센터



화가로 보다는 배우로 더 잘 알려진 박신양 작가의 초대전에 다녀왔다.



전시회 자체가 한 편의 연극처럼 작가가 직접 출연하며 전시 마감과 동시에 제4의 벽이 완성된다는 색다른 시도가 독특했다. pic.twitter.com/GLnoYGrQX4 — 왜파래 (@SCKlCYwdJMwseHM) January 18, 2024

據韓媒《Expo Sports News》獨家報導稱，朴新陽將出演tvN的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，並將分享他作為畫家的生活和最近的近況等各種故事，這也是他自2017年參演SBS《在我的房間裡》以來再次亮相綜藝節目，令觀眾們十分期待。

得知朴新陽要做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》的消息后，網友們忍不住評論：「求你再拍一部刑偵劇吧」、「什麼時候再拍劇啊」、「大叔，求你演戲吧」、「電視劇，瘋了，你什麼時候再演啊」、「大叔，再演一部類似《錢的戰爭》的作品吧」、「大叔，還不回歸嗎？」等。

除了《巴黎戀人》之外，朴新陽主演的《錢的戰爭》、《風之畫師》、《Sign》、《鄰家律師趙德浩》等都堪稱韓劇經典。

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